Похизувалася пишними грудьми: реперка у відвертій сукні зухвало позувала перед фотографами

30-річна з різних ракурсів продемонструвала свій сексуальний лук.
Амеиканська репвиконавиця Saweetie відвідала післяоскарівську вечірку Vanity Fair у Беверлі-Гіллз. Вона привернула до себе увагу своїм відвертим луком і сміливою поведінкою.
На ній була нюдова прозора довга сукня, розшита камінням і бісером, яка ідеально підкреслила її спокусливі форми. Вбрання мало глибоке декольте і високий розріз.
Saweetie зухвало позувала перед фотографами. Вона стиснула руками свої пишні груди і продемонструвала їх на камери.
Гламурний образ вона доповнила діамантовими прикрасами, довгим гострим манікюром, декорованим камінням, об'ємною зачіскою з локонами і макяжем смокі-айс зі стрілками.
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