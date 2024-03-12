Похизувалася пишними грудьми: реперка у відвертій сукні зухвало позувала перед фотографами

Амеиканська репвиконавиця Saweetie відвідала післяоскарівську вечірку Vanity Fair у Беверлі-Гіллз. Вона привернула до себе увагу своїм відвертим луком і сміливою поведінкою.

Saweetie / Фото: Associated Press

Saweetie / Фото: Associated Press

На ній була нюдова прозора довга сукня, розшита камінням і бісером, яка ідеально підкреслила її спокусливі форми. Вбрання мало глибоке декольте і високий розріз.

Saweetie / Фото: Associated Press

Saweetie зухвало позувала перед фотографами. Вона стиснула руками свої пишні груди і продемонструвала їх на камери.

Saweetie / Фото: Associated Press

Гламурний образ вона доповнила діамантовими прикрасами, довгим гострим манікюром, декорованим камінням, об'ємною зачіскою з локонами і макяжем смокі-айс зі стрілками.

Saweetie / Фото: Associated Press

Saweetie / Фото: Associated Press

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