Похизувалася пишними сідницями: зірка OnlyFans показала своє оголене фото

41-річна зірка OnlyFans Джессіка Алвес поділилася з підписниками відвертим знімком.
Бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother і зірка OnlyFans, яка зробила понад 100 пластичних операцій, – Джессіка Алвес – опублікувала в Instagram нову відверту світлину.
Алвес позувала біля ванни в оголеному вигляді. Із одягу на ній були лише білі прозорі високі рукавички. Взута вона була у білі туфлі на шпильках. Довге біляве волосся закривало її тулуб.
Джессіка похизувалася пишними широкими сідницями, які обожнює демонструвати.
"Запорука успіху полягає в тому, щоб зосереджувати свій свідомий розум на речах, яких ми прагнемо", – підписала вона знімок.
Нагадаємо, раніше Джессіка Алвес у білизні кольору айворі релаксувала у джакузі.
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