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Похизувалася пишними сідницями: зірка OnlyFans показала своє оголене фото

Похизувалася пишними сідницями: зірка OnlyFans показала своє оголене фото

Похизувалася пишними сідницями: зірка OnlyFans показала своє оголене фото

Джессіка Алвес / Фото: Getty Images

41-річна зірка OnlyFans Джессіка Алвес поділилася з підписниками відвертим знімком.

Бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother і зірка OnlyFans, яка зробила понад 100 пластичних операцій, – Джессіка Алвес – опублікувала в Instagram нову відверту світлину.

Алвес позувала біля ванни в оголеному вигляді. Із одягу на ній були лише білі прозорі високі рукавички. Взута вона була у білі туфлі на шпильках. Довге біляве волосся закривало її тулуб.

Джессіка Алвес/Instagram Джессіки Алвес / ©
Джессіка Алвес/Instagram Джессіки Алвес

Джессіка похизувалася пишними широкими сідницями, які обожнює демонструвати.

"Запорука успіху полягає в тому, щоб зосереджувати свій свідомий розум на речах, яких ми прагнемо", – підписала вона знімок.

Нагадаємо, раніше Джессіка Алвес у білизні кольору айворі релаксувала у джакузі.

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