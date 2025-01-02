Похизувалася пишними сідницями: зірка OnlyFans показала своє оголене фото

Бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother і зірка OnlyFans, яка зробила понад 100 пластичних операцій, – Джессіка Алвес – опублікувала в Instagram нову відверту світлину.

Алвес позувала біля ванни в оголеному вигляді. Із одягу на ній були лише білі прозорі високі рукавички. Взута вона була у білі туфлі на шпильках. Довге біляве волосся закривало її тулуб.

Джессіка Алвес/Instagram Джессіки Алвес

Джессіка похизувалася пишними широкими сідницями, які обожнює демонструвати.

"Запорука успіху полягає в тому, щоб зосереджувати свій свідомий розум на речах, яких ми прагнемо", – підписала вона знімок.

Нагадаємо, раніше Джессіка Алвес у білизні кольору айворі релаксувала у джакузі.

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