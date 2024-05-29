Похизувалася сексуальними сідницями: британська модель у яскравому бікіні приймала сонячні ванни

Арабелла Чі поповнила гардероб новим стильним купальником.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – продовжує тішити своїх підписників в Instagram знімками з відпочинку на Ібіці.
Білявка приймала сонячні ванни, після того, як скупалася у басейні. На ній було яскраве рожево-жовте бікіні на зав'язках, яким вона поповнила свій літній гардероб.
Арабелла спочатку блиснула бюстом на камеру, а потім похизувалася сексуальними сідницями.
У неї було мокре волосся, золоті сережки у вухах і золоті ланцюжки з підвісками на шиї.
Нагадаємо, раніше Арабелла Чі показала струнку фігуру у чорному суцільному купальнику з рожевим написом спереду.
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