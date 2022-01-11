Похизувалася сідницями: Гана Крос у бікіні блиснула ідеальною фігурою

Екскохана Брукліна Бекхема – Гана Крос – поділилася в блогу серією фотографій у бікіні.

Дівчина показала знімки, зроблені під час її відпочинку на островах. З ким і де саме відпочивала Гана, модель не розповіла, але запостила кілька фотографій, на яких переважно зображена в купальнику.

Гана Крос / Instagram Гани Крос

На одному зі знімків Крос позує у білому бікіні у дрібний квітковий принт та на зав'язках. Вона сидить на білому піску, а на задньому плані відкривається прекрасний пейзаж.

Гана Крос / Instagram Гани Крос

Гана зробила фото в цьому ж бікіні, але з іншого ракурсу, показавши свої ідеальні сідниці у ванній кімнаті.

Гана Крос / Instagram Гани Крос

Гана Крос / Instagram Гани Крос

А ще зробила селфі у блакитному купальнику. Фото в дзеркалі має кожна дівчина, яка вирушає на відпочинок.

Читайте також: