Похизувалася стрункою фігурою і пружними сідницями: учасниця "Холостяка-11" показала фото з відпочинку

Єлизавета Крутікова опублікувала світлини у купальниках.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — Єлизавета Крутікова — показала в Instagram знімки з відпочинку у Греції.

Спочатку красуня похизувалася стрункою фігурою і пласким животом у червоному купальнику, лежачи на піску між камінням. Вона також блиснула татуюваннями на тілі.

Єлизавета Крутікова/Instagram elkrutikova

Єлизавета Крутікова/Instagram elkrutikova

А потім Ліза продемонструвала пружні сідниці у помаранчевому бікіні.

Єлизавета Крутікова/Instagram elkrutikova

А інша учасниця "Холостяка-11" — Олександра Миколюк — знялася у відвертій фотосесії. Вона постала перед камерою у чорній сукні з високим розрізом. Саша зняла одну бретельку з плеча, опустила сукню і продемонструвала оголені груди, які грайливо прикрила рукою.

Олександра Миколюк/Instagram manchkina5

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