Похизувалася стрункою фігурою: Оля Полякова в бікіні спокусливо позувала навкарачки

Артистка влаштувала пікантну фотосесію на полі для гольфу.

Оля Полякова обожнює вихвалятися своєю стрункою фігурою і довгими ногами. В Instagram вона опублікувала серію знімків, зроблених під час відпочинку у заміському комплексі. Артистка влаштувала собі фотосет прямо на полі для гольфу.

Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

Для цього Оля одягла червоний купальник, чорну бейсболку і окуляри. Співачка спокусливо позувала, демонструючи фігуру і довгі ноги.

Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

Полякова експериментувала з відвертими позами. Для ефектних кадрів вона стала також навкарачки.

Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

Фото у купальнику показала також Надя Дорофєєва. Вона релаксувала у рожевому бікіні і білих кросівках.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

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