Похизувалася вбранням з торочкою: модель Сара Сампайо позувала на червоній доріжці

Похизувалася вбранням з торочкою: модель Сара Сампайо позувала на червоній доріжці

Знаменитість подивилася фільм британського режисера Джо Райта у стародавньому місті Джідда.

30-річна модель Сара Сампайо відвідала прем'єрний показ фільму "Сірано", який є екранізацією драми Едмона Ростана "Сірано де Бержерак". Головну роль у фільмі зіграв зірка серіалу "Гра престолів" Пітер Дінклейдж.

Показ відбувався у межах нового кінофестивалю Red Sea International Film Festival, який розпочався 6 грудня в Саудівській Аравії.

На червоній доріжці Сара з'явилася у чорній сукні з американською проймою від бренду Zuhair Murad. Сукня була повністю розшита бісером, кристалами та лелітками, але головною її особливістю стала торочка з бісеру, яка красиво "грала", коли дівчина рухалася.

Сара Сампайо / Getty Images

Образ модель доповнила лаконічною зачіскою та великими сережками "люстрами" у вухах та кількома перстнями з дорогоцінним камінням на руках.

Сара Сампайо / Getty Images

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