Похизувалася животом: наречена Роберта Паттінсона опублікувала фото в "мокрій" сукні

31-річна британка Сьюкі Вотергаус, яка чекає на дитину від актора Роберта Паттінсона, опублікувала нове фото в Instagram. Зірка, яка одночасно працює акторкою, співачкою та моделлю, позувала у "мокрій" сукні від бренду Di Petsa.

Сьюкі Вотергаус / фото: Instagram Suki Waterhouse

На знімках Сьюкі позує на ліжку і робить селфі в дзеркалі в напівпрозорому вбранні з ефектом "мокрої" тканини. Бренд характерний тим, що всі їхні вбрання створені у подібній "мокрій" стилістиці. Ймовірно, для Сьюкі сукню пошили на замовлення, оскільки акцентована у вбрання увага була на її вже немалому животі.

Також свій образ Вотергаус доповнила об'ємною зачіскою, декількома прикрасами та макіяжем із матовою помадою на губах та чорними стрілками на очах.

Сьюкі Вотергаус / фото: Instagram Suki Waterhouse

Вперше про те, що Сьюкі вагітна заговорили у жовтні, після того, як вона у компанії бойфренда вийшла на фотокол гала-концерту кампанії GO. Тоді Вотергаус була у повністю прозорій сукні винного відтінку, але термін вагітності був не дуже великим, тому живіт був не такий помітний.

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