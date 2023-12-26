Похизувалася животом: наречена Роберта Паттінсона опублікувала фото в "мокрій" сукні

Вона зараз перебуває на останніх місяцях вагітності.
31-річна британка Сьюкі Вотергаус, яка чекає на дитину від актора Роберта Паттінсона, опублікувала нове фото в Instagram. Зірка, яка одночасно працює акторкою, співачкою та моделлю, позувала у "мокрій" сукні від бренду Di Petsa.
На знімках Сьюкі позує на ліжку і робить селфі в дзеркалі в напівпрозорому вбранні з ефектом "мокрої" тканини. Бренд характерний тим, що всі їхні вбрання створені у подібній "мокрій" стилістиці. Ймовірно, для Сьюкі сукню пошили на замовлення, оскільки акцентована у вбрання увага була на її вже немалому животі.
Також свій образ Вотергаус доповнила об'ємною зачіскою, декількома прикрасами та макіяжем із матовою помадою на губах та чорними стрілками на очах.
Вперше про те, що Сьюкі вагітна заговорили у жовтні, після того, як вона у компанії бойфренда вийшла на фотокол гала-концерту кампанії GO. Тоді Вотергаус була у повністю прозорій сукні винного відтінку, але термін вагітності був не дуже великим, тому живіт був не такий помітний.
Читайте також:
- У повністю прозорій сукні: дівчина Роберта Паттінсона здивувала вибором вбрання для заходу
- Сміливо: дівчина Роберта Паттінсона прийшла на захід у прозорій сукні та без білизни
- У прозорій сукні з глибоким декольте: дівчина Роберта Паттінсона на прем'єрі серіалу