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Похизувалися сідницями: Емілі Ратаковскі та Тіна Кунакі разом відпочивають на березі океану

Автор
Юлія Кудринська
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Похизувалися сідницями: Емілі Ратаковскі та Тіна Кунакі разом відпочивають на березі океану

Тіна Кунакі та Емілі Ратаковскі / Фото: Instagram Тіни Кунакі

Моделі разом вирушили у відпустку.

32-річна американська топмодель та інфлуенсер — Емілі Ратаковскі – та 26-річна модель Тіна Кунакі разом відпочивають на березі океану. Дівчата показали спільні фотографії у своїх соцмережах.

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Красуні позують у бікіні: Емілі – у помаранчевому, а Тіна – у строкатому. Дівчата багато посміхаються, сміються та обіймаються – загалом весело проводять час. Ну і хизуються своїми ідеальними сідницями.

(гортайте фото вправо)

"Мами", — написала під знімками Кунакі, адже обоє мають дітей. У Емілі – дворічний син Сільвестр, а у Тіни – 4-річна донька Амазоні, батьком якої є актор Венсан Кассель.

Нагадаємо, раніше відвертим знімком похизувалася інша модель – Розі Гантінгтон-Вайтлі. Вона зробила селфі під час б'юті-процедури та позувала повністю оголеною.

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Дата публікації
Перегляди
515
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