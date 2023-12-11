Похизувалися сідницями: Емілі Ратаковскі та Тіна Кунакі разом відпочивають на березі океану

Моделі разом вирушили у відпустку.
32-річна американська топмодель та інфлуенсер — Емілі Ратаковскі – та 26-річна модель Тіна Кунакі разом відпочивають на березі океану. Дівчата показали спільні фотографії у своїх соцмережах.
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Красуні позують у бікіні: Емілі – у помаранчевому, а Тіна – у строкатому. Дівчата багато посміхаються, сміються та обіймаються – загалом весело проводять час. Ну і хизуються своїми ідеальними сідницями.
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"Мами", — написала під знімками Кунакі, адже обоє мають дітей. У Емілі – дворічний син Сільвестр, а у Тіни – 4-річна донька Амазоні, батьком якої є актор Венсан Кассель.
Нагадаємо, раніше відвертим знімком похизувалася інша модель – Розі Гантінгтон-Вайтлі. Вона зробила селфі під час б'юті-процедури та позувала повністю оголеною.
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