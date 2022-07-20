Похизувався м'язами: Кріс Еванс відвідав прем'єру бойовика в Лондоні

У новому фільмі Netflix актор зіграє одну із важливих ролей. Нині разом із командою він відвідує прем'єри у європейських містах.
В останні дні у Великій Британії спостерігається аномальна спека і, мабуть, тому актор Кріс Еванс, якого багато хто знає за ролю Капітана Америки з фільмів Marvel, вирішив не одягати традиційний піджак та сорочку.
На червоній доріжці фільму "Сіра людина" він з'явився у білій трикотажній сорочці у червону смужку, яка була з короткими рукавами. Її він поєднав із темно-коричневими штанами, чорними лоферами та бордовими шкарпетками.
На очах у актора були сонцезахисні окуляри, шию прикрашав золотий медальйон, а зап'ястя годинник і фенічки.
Також цю прем'єру відвідали колеги актора, які зіграли з ним у цьому фільмі і вся знімальна команда.
Нагадаємо, що минулого року видання People назвало Еванса найсексуальнішим чоловіком року.
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