"Поховайте мене у пуантах": російська балерина, якій хочуть заборонити дзюрити під ялинкою, влаштувала істерику

За словами, 46-річної російської балерини через судову справу вона переживає стрес.
У Анастасії Волочкової здали нерви, і вона влаштувала істерику прямо перед журналістами. Пишуть у телеграм-каналі Super.ru
А все через те, що сусіди балерини подали на неї до суду. Вони хочуть їй заборонити ходити на своїй ділянці оголеною та "дзюрити" під ялинкою. Це дуже не подобається Анастасії. Через цю ситуацію балерина переживає численні стреси.
"Жахливе у мене самопочуття! Якщо я помру від цих стресів, то, будь ласка, поховайте мене в пуантах!" — зі сльозами на очах поскаржилася журналістам Волочкова.
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