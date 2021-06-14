Похрестили: екс"Холостяк" Макс Михайлюк з дружиною вперше показали обличчя своєї доньки

Молоді батьки похрестили свою півторамісячну доньку Аріану, і показали, як це було.

Вчора, 13 червня, у сім'ї головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка і його дружини Даші Хлистун був важливий день — вони похрестили свою донечку Аріану.

Їхні друзі в Instagram Stories опублікували фото та відео з хрестин.

Хрестини дочки Макса Михайлюка і Даші Хлистун

Хрестини дочки Макса Михайлюка і Даші Хлистун

Хрестини дочки Макса Михайлюка і Даші Хлистун

Цього дня дівчинка була одягнена у білосніжну мереживну суконьку і такі самі черевички з кремовими атласними стрічками.

Хрестини дочки Макса Михайлюка і Даші Хлистун

Хрестини дочки Макса Михайлюка і Даші Хлистун

Щасливі батьки вирішили, що вже можна не ховати обличчя доньки. Тому вони вперше показали обличчя свого малятка. Фото розчулило шанувальників пари, більшість зазначило, що дівчинка дуже схожа на свого батька.

Хрестини дочки Макса Михайлюка і Даші Хлистун

Даша обрала для хрестин ніжну сукню міді з анімалістичним і флористичним принтом та з рюшами, до якої підібрала хустку в тон та шльопанці.

Хрестини дочки Макса Михайлюка і Даші Хлистун

Хрестини дочки Макса Михайлюка і Даші Хлистун

Макс був одягнений у біле поло, темні штани та чорні туфлі.

Вітаємо молодих батьків із хрещенням доньки!

Нагадаємо, Даша Хлистун народила доньку 27 квітня.

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