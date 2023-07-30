Покаталася на яхті: Селена Гомес у бежевому купальнику похизувалася пишним бюстом

Співачка показала, як проводить час у відпустці.
Селена Гомес опублікувала в Instagram Stories знімки з відпочинку. Вона разом із подругами насолоджувалася морською прогулянкою на яхті.
Одягнена співачка була у джинсовий комбінезон із великими дірками на колінах, верх якого спустила до стегон, щоб позасмагати. Під ним на Селені був бежевий купальник, ліф якого чудово підкреслив її пишний сексуальний бюст.
Гомес розпустила волосся, прикрасила вуха золотими лаконічними сережками, а шию – золотим ланцюжком.
А ще зірка похизувалася своєю золотою сумочкою з паєтками, солом'яним капелюхом і екстравагантною каблучкою з метеликом і сонечком.
Нагадаємо, своїм пишним декольте похизувалася також британська модель Демі Роуз.
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