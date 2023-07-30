Покаталася на яхті: Селена Гомес у бежевому купальнику похизувалася пишним бюстом

Співачка показала, як проводить час у відпустці.

Селена Гомес опублікувала в Instagram Stories знімки з відпочинку. Вона разом із подругами насолоджувалася морською прогулянкою на яхті.

Селена Гомес із подругами/Instagram Селени Гомес

Одягнена співачка була у джинсовий комбінезон із великими дірками на колінах, верх якого спустила до стегон, щоб позасмагати. Під ним на Селені був бежевий купальник, ліф якого чудово підкреслив її пишний сексуальний бюст.

Селена Гомес/Instagram Селени Гомес

Селена Гомес/Instagram Селени Гомес

Гомес розпустила волосся, прикрасила вуха золотими лаконічними сережками, а шию – золотим ланцюжком.

Селена Гомес/Instagram Селени Гомес

А ще зірка похизувалася своєю золотою сумочкою з паєтками, солом'яним капелюхом і екстравагантною каблучкою з метеликом і сонечком.

Селена Гомес/Instagram Селени Гомес

Нагадаємо, своїм пишним декольте похизувалася також британська модель Демі Роуз.

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