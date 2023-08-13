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Покаталася на яхті: учасниця "Холостяка-11" у червоному купальнику похизувалася сексуальною фігурою

Покаталася на яхті: учасниця "Холостяка-11" у червоному купальнику похизувалася сексуальною фігурою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Покаталася на яхті: учасниця "Холостяка-11" у червоному купальнику похизувалася сексуальною фігурою

Анна Гузєєва/Instagram

Анна Гузєєва показала фото з відпочинку у Туреччині.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Анна Гузєєва –  опублікувала в Instagram знімок з відпочинку у турецькому місті Бодрум.

Дівчина сфотографувалася під час морської прогулянки на яхті.

Анна була одягнена у стильний червоний купальник. Вона спокусливо вигнулась і продемонструвала струнку та сексуальну фігуру. Свій лук красуня доповнила сонцезахисними окулярами.

Анна Гузєєва/Instagram / ©
Анна Гузєєва/Instagram

Нагадаємо, інша учасниця "Холостяка-11" – Юлія Бельченко – похизувалася стрункою фігурою у білому купальнику із тканини жатка.

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Дата публікації
Перегляди
303
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