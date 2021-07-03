Покаталися на гондолі: Сіара і її чоловік прилетіли на романтичний вікенд до Венеції

Покаталися на гондолі: Сіара і її чоловік прилетіли на романтичний вікенд до Венеції

Пара відвідала найромантичніше місто Італії.

35-річну співачку Сіару ще кілька днів тому зазнімкували папараці на вулицях Нью-Йорка, а вже на наступний день вона вирушила до Італії, щоб провести час зі своїм чоловіком Расселом Вілсоном. Пару помітили ввечері, коли вони вирішили покататися на гондолі по Гранд-каналу.

Сіара і Рассел Вілсон / Getty Images

Для прогулянки американка вибрала чорну шкіряну мінісукню, яку поєднала з золотими прикрасами, босоніжками і маленькою чорною сумкою. На голові у Сіари була перука з білим волоссям, а на очі вона одягла сонцезахисні окуляри.

Рассел вибрав для романтичної прогулянки легку сорочку, чорні штани і туфлі. Доповнили образ футболіста окуляри-авіатори та золотий годинник на руці.

Сіара і Рассел Вілсон / Getty Images

Під час своєї прогулянки у Венеції пару супроводжувала охорона і знімальна група. Кадрами з фотосесії Сіара поділилася в Instagram.

"Він сказав: "Збирайте валізи... Ми їдемо до Італії", — підписала свій пост знаменитість, натякаючи, що поїздка була спонтанною.

Рассел також опублікував короткий ролик, в якому він і його дружина плавають в гондолі і для них грає музикант на акордеоні.

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