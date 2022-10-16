Показала більше, ніж хотіла: акторка Олівія Вайлд одягла прозору сукню на захід

Можливо, хтось інший не зважився б одягнути таке провокаційне вбрання, але не Олівія.

Акторка Олівія Вайлд, яка найбільше відома за своєю драматичною роллю Тринадцятої у серіалі "Доктор Гаус", відвідала захід у Лос-Анджелесі — галавечір у Музеї кіноакадемії.

Образ зірка вибрала без сумніву сміливий, адже на ній була приголомшлива сукня від Alexandre Vauthier із колекції весна-літо 2022 року.

Вбрання було виконане з ніжної кремової тканини, яка була повністю усипана сріблястими стразами. Сукня також мала довгі рукави і гострі плечі, а ось її поділ прикрашало страусове пір'я пудрового відтінку. Її образ доповнили макіяж та лаконічні сережки у вухах.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Однак сукня від французького дизайнера привернула увагу не лише своїм гламуром, а й тим, що була прозорою. Через тонку тканину та світло софітів груди акторки практично повністю були продемонстровані публіці. Однак, як бачимо, Олівія не дуже стурбована і продовжувала радісно позувати фотографам.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

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