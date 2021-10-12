Показала целюліт і великі сідниці: 155-кілограмова Тесс Голлідей провокаційно позувала у мінісукні

Показала целюліт і великі сідниці: 155-кілограмова Тесс Голлідей провокаційно позувала у мінісукні

36-річна модель plus-size — жінка без комплексів. Вона із задоволенням експериментує зі сміливими луками.

Тесс Голлідей не соромиться своїх форм. Вона із задоволенням підкреслює їх відвертими вбраннями і в цих образах знімається у різних фотопроєктах.

Цього разу модель знялася у сміливій фотосесії авторства Peggy shoots film. Що з цього вийшло, Тесс показала в Instagram.

Голлідей одягла сріблясту мінісукню з люрексом, яка тісно обтисла її тіло. Спочатку знаменитість продемонструвала свою фігуру спереду. Вона спокусливо позувала, лежачи на червоному ліжку, вихваляючись пишним декольте.

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Потім красуня показала на камеру свої великі сідниці. Тесс також без комплексів блиснула целюлітом.

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Образ модель plus-size доповнила синіми туфлями на шпильках, кокетливою зачіскою — двома хвостиками, і насиченим макіяжем з блакитними тінями на повіках і червоною помадою на губах.

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Образи Тесс Голлідей (15 фото)

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