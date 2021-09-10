Показала декольте і живіт: Кеті Голмс вийшла в світ в пікантній сукні

42-річна американська акторка стала частіше виходити в світське суспільство.
Кеті Голмс днями відвідала урочисте відкриття флагмана Vacheron Constantin в Нью-Йорку. Перед камерами фотографів знаменитість з'явилася в практично "голій" сукні.
На ній було чорне вбрання з пікантним ліфом, вирізами на грудях і на животі, поверх якого Кеті боязко накинула чорну сорочку. Взула акторка білі кросівки, зробила макіяж в темних відтінках, світлий манікюр і розпустила волосся.
Давно ми не бачили Кеті в схожих аутфітах на публіці. Традиційно зірка віддає перевагу більш класичним варіантам образів. І рідко показує своє декольте.
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