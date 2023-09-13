Показала декольте: Сара Сампайо у мінісукні приїхала на модне шоу

Португальська модель Сара Сампайо не перший день відвідує Нью-Йоркський тиждень моди.
32-річна Сара була присутня на показі Carolina Herrera під час Тижня моди у Нью-Йорку. Показ відбувся у Музеї американського мистецтва Вітні.
Сара була в червоно-чорній сукні в квітковий принт з дуже глибоким вирізом на декольте, продемонструвавши гарні груди. До образу Сара підібрала мініатюрну сумку та червоні босоніжки на підборах.
Також дівчина зібрала волосся в низький пучок, зробила макіяж із червоною помадою на губах та одягла великі золоті сережки. Цього вечора Сара мала досить привабливий вигляд.
Днем раніше, нагадаємо, дівчина відвідала показ Altuzarra, куди приїхала у кольоровій сукні без білизни.
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