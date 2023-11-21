Показала два гарні образи: Наталі Портман на світських заходах у Каліфорнії

Акторка Наталі Портман продовжує активно просувати фільм за своєї участі "Травень, грудень", де зіграла разом із Джуліанною Мур.
Минулого тижня зірка відвідала фотоколл Netflix у Лос-Анджелесі, на честь фільму, який відбувся у готелі Four Seasons Los Angeles, а потім вийшла на червону доріжку до заходу Deadline Contenders Film: Los Angeles.
Відповідно, Наталі продемонструвала два образи. Спочатку вона одягла мініспідницю з вишивкою лелітками, чорну трохи прозору водолазку та жакет баклажанового кольору.
Також на Наталі були босоніжки на тонких ремінцях, вона зробила червоний педикюр і розпустила волосся.
Друге вбрання Портман – червона сукня довжини міді від бренду Alessandra Rich. Це було вбрання у ретро-стилі з рукавами-ліхтариками, ґудзиками спереду та квітковим принтом.
Нагадаємо, що на прем'єру фільму Наталі Портман прийшла практично в образі "чорного лебедя", оскільки одягла мінівбрання від бренду Schiaparelli.
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