Показала фото: переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь заінтригувала подарунком від залицяльника

Переможниця "Холостяка-13", волонтерка і блогерка Інна Бєлєнь заінтригувала підписників свого Telegram-каналу новою світлиною, на якій зображений великий букет білих тюльпанів. Фото дівчина вирішила не підписувати, лише залишила під ним смайл у вигляді серця.

Інна Бєлєнь/Telegram Інни Бєлєнь

Її підписники одразу ж кинулися коментувати знімок подарунку від загадкового залицяльника.

"З одного боку так хочеться дізнатись, хто це, а з іншого – бажаю Інні щастя і приватності, щоб все було неймовірно круто і люди не пхали носа в особисте життя", "Щастя любить тишу. Всьому свій час. Все дізнаємось", "Тюльпани яка краса. Інно, може вже розкриєте секретик?", "Чекаєм на зізнання", – написали шанувальники Інни.

Волонтерка показала ще одне фото із листівкою, яка була разом із букетом. Її підписав хлопець, який точно має чудове почуття гумору.

Інна Бєлєнь/Telegram Інни Бєлєнь

До речі, нещодавно Бєлєнь в Instagram Stories зізналася фоловерам, що йде на перше побачення. Можливо, на побачення її запросив хтось із учасників нового випуску проєкту "Леви на джипі" – "Підкати", у якому Інна брала участь.

Шанувальники Інни з нетерпінням чекають від неї подробиць щодо таємничого залицяльника.

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