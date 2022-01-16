Алессандра Амбросіо на відпочинку: зірка поділилася новими знімками

Бразильська манекенниця Алессандра Амбросіо зараз перебуває на відпочинку та ділиться зі своїми підписниками в Instagram фотографіями.

Її Instagram блог буквально рясніє різними знімками, на всіх дівчина позує або в купальниках, або в пляжному одязі, а не деяких - навіть топлес.

Під одним з таких фото Алессандра написала: "Будьте як вода: безмежна, та, що вічно рухається і нестримна", — і додала в підписі, що цей знімок увійшов до її книжки Alessandra by Stewart Shining. До речі, якщо ви є шанувальниками Алессандри і хотіли б подивитись на інші її фото, що увійшли до книжки, її можна оформити замовивши на сайті, просто забивши в пошуковик назву. Вартість екземпляра без автографа фотографа та моделі 95 доларів, а з автографом – 295 доларів.

Повернемося до пляжних знімків, які можна побачити на сторінці моделі у Мережі. Алессандра показала кілька кадрів із відпустки, як веселиться з подругами, танцюючи на яхті під запальну музику.

А також поділилася ще одним гарячим знімком, де показала свою п'яту точку, знову позуючи на яхті у бікіні.

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