Показала груди та гарні ноги: Олександра Даддаріо у прозорій сукні приїхала на відкриття бутика

Знаменитість відвідала відкриття флагманського бутика TAG Heuer на 5-й авеню в Мідтауні в Нью-Йорку.

37-річна красуня з'явилася на публіці в прозорій сукні, яка була розшита паєтками і переливалася під спалахами фотокамер. Вбрання підкреслювало пишне декольте Олександри.

Свої каштанові локони Даддаріо уклала в красиву зачіску локонами, на шиї у неї виблискувало кольє з каменів, також зірка зробила насичений макіяж очей і акцент на нюдовій помаді на губах. З аксесуарів на ній був годинник на зап'ясті і кілька каблучок на пальцях.

Олександра Даддаріо / Фото: Getty Images

Раніше цього місяця ми бачили Олександру серед гостей на шоу Christian Dior на Паризькому тижні моди, де акторка продемонструвала стильний лук у білому топі, молочному короткому жакеті та спідниці міді з високою талією та тонким поясом. Костюм гармонійно поєднувався з ажурними туфлями-човниками до тону на підборах та маленькою сумкою.

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