Показала, хто головний: Кортні Кардашян позувала фотографам, грубо схопивши чоловіка за підборіддя

Взаэмини між парами в сім'ї Кардаш'ян – це завжди небагато шоу.

Учора, 11 вересня, у Нью-Йорку відбувся показ Tommy Hilfiger, на який прийшло багато знаменитостей, хтось, як Ешлі Грем дефілювала подіумом в ефектному образі, а хтось, як Кейт Мосс з дочкою, демонстрували одяг знаменитого бренду в реальному житті, як запрошені гості показу.

Зірка реаліті-шоу 43-річна Кортні Кардашян прийшла на модний показ разом із чоловіком — барабанщиком гурту Blink-182 Тревісом Баркером.

Парочка виглядала дуже яскраво. На Кортні був обтислий джинсовий комбінезон з логотипами на блискавці спереду з нової колекції бренду, а Тревіс одягнув на голе тіло пуховик Tommy Hilfiger, що більше нагадував ковдру. На шиї у музиканта був масивний ланцюг.

Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер / Фото: Getty Images

Під час короткого фотокола Кортні позувала грубо схопивши чоловіка за підборіддя. Вигляд це мало досить зухвалий.

Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер / Фото: Getty Images

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