Показала, як провела літо: Дженніфер Еністон поділилася серією барвистих світлин
Акторка Дженніфер Еністон опублікувала серію літніх фотографій, щоб відзначити завершення цього сезону.
На одному з фото 56-річну Еністон зазнімковано напівбоком до камери на вулиці. Вона одягнена в білий топ і чорні штани, а взута у чорні в’єтнамки.
Також Дженніфер показала фото зі своїми подругами, зокрема з Кортні Кокс, а також зі своїми собаками.
«Дякую, літо ☀️❤️🙏🏼», — написала Еністон у підписі під каруселлю фотографій.
Дуже кумедне фото Дженніфер показала сидячи в кріслі одягнена в халат і з бігудями на голові.
І ще на одному фото акторка знята зі своїм колегою-актором та другом Адамом Сендлером, з яким вони знялися в кількох спільних фільмах.
Ну і не обійшлося, без фотографії в спортзалі. Дженніфер багато часу приділяє спорту та тренуванням.