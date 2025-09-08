Показала, як провела літо: Дженніфер Еністон поділилася серією барвистих світлин

Дженніфер Еністон / © Associated Press

На одному з фото 56-річну Еністон зазнімковано напівбоком до камери на вулиці. Вона одягнена в білий топ і чорні штани, а взута у чорні в’єтнамки.

Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон

Також Дженніфер показала фото зі своїми подругами, зокрема з Кортні Кокс, а також зі своїми собаками.

Дженніфер Еністон з подругами / © Instagram Дженніфер Еністон

«Дякую, літо ☀️❤️🙏🏼», — написала Еністон у підписі під каруселлю фотографій.

Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон

Собаки Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон

Собака Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон

Дуже кумедне фото Дженніфер показала сидячи в кріслі одягнена в халат і з бігудями на голові.

Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон

І ще на одному фото акторка знята зі своїм колегою-актором та другом Адамом Сендлером, з яким вони знялися в кількох спільних фільмах.

Дженніфер Еністон і Адам Сендлер / © Instagram Дженніфер Еністон

Ну і не обійшлося, без фотографії в спортзалі. Дженніфер багато часу приділяє спорту та тренуванням.