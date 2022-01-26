Показала каблучку: екс"ангел" Victoria's Secret Ромі Стридж виходить заміж

26-річна нідерландська модель повідомила, що заручена.

Екс"ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Ромі Стридж опублікувала в Instagram блогу кілька фотографій із заручин. Її коханий, Лоренс ван Ліувен, син нідерландського телеведучого Берта ван Ліувена, освідчився дівчині. І вона сказала "так".

Пара разом 12 років, а у грудні 2020 року у них народилася донька Мінт.

Ромі Стридж з дочкою Мінт / Instagram Ромі Стридж

На фотографіях, які опублікувала Стридж, Лоренс стоїть на одному коліні, простягаючи каблучку, у той час як Ромі, одягнена в білий костюм із чорною смугою збоку, мило усміхається. Це сталася в горах у Швейцарії, де вони обоє перебувають на відпочинку.

"Я сказала ТАК ❤️", — підписала фото модель. І показала каблучку з діамантом круглого огранювання, розроблену Ring Concierge Fine Jewelry. Засновник ювелірного бренду Ніколь Вегман розповіла журналу People, що у пари була запланована поїздка до Швейцарії, щоб відсвяткувати 12-річчя своїх стосунків, тому Лоренс вирішив, що це чудова нагода здивувати Ромі та освідчитися.

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"Він вибрав кругле діамантове огранування, тому що вони настільки поза часом". Клієнтам подобається наш найпопулярніший стиль Whisper Thin, тому що це найтонша стрічка з можливих, але при цьому вона повністю безпечна для повсякденного життя, а діамант має такий вигляд, ніби він ширяє в повітрі", - розповіла Ніколь Вегман.

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