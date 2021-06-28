Показала каблучку з величезним діамантом: екс-"ангел" Victoria's Secret виходить заміж

25-річна американська модель сказала "так" своєму коханому, коли той освідчився.

Тейлор Гілл опублікувала в Instagram фотографію, зроблену того дня, коли модель отримала пропозицію вийти заміж.

Тейлор опублікувала в блогу кадри, на яких її коханий бізнесмен Деніел Фраєр, стоячи на одному коліні освідчився дівчині і подарував каблучку з прямокутним діамантом в декілька карат і двома каменями трикутної форми поменше. У підписі до знімка Гілл написала:

Деніел Фраєр і Тейлор Гілл / Тейлор Хилл/Instagram

"Мій найкращий друг, моя друга половинка, я буду кохати тебе завжди ✨ 25.06.21 ✨".

Заручини відбулися в дуже мальовничому місці з видом на гори, красиву природу. На тлі рожевих чагарників квітів Деніел став на одне коліно і простягнув каблучку своїй коханій. А вона, одягнена в рожевий сарафан і босоніжки прийняла каблучку і розплакалася від щастя. Дату весілля поки не призначили і не озвучили.

Деніел Фраєр і Тейлор Гілл / Тейлор Хилл/Instagram

Нагадаємо, нещодавно білизняний бренд Victoria's Secret розпустив всіх своїх "ангелів" і оголосив, що тепер замість "ангелів" запускає кампанію за участю жінок, відомих своїми досягненнями, а не формами. Передбачається, що дівчата-"ангели" знали про зміни заздалегідь, оскільки багато хто з них за час карантину отримали пропозицію вийти заміж або народили дитину.

Деніел Фраєр і Тейлор Гілл / Тейлор Хилл/Instagram

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