Показала малюка: 53-річна Наомі Кемпбелл вдруге стала мамою

Наомі Кемпбелл вдруге стала мамою. Радісною новиною модель поділилася в Instagram.

Наомі опублікувала милу світлину, на якій вона тримає на руках новонародженого сина у білому костюмчику від бренду Dolce & Gabbana. На знімку також є старша донька Кемпбелл, яка торкається ручкою із золотим браслетом до свого братика. Їхніх обличь не видно.

"Мій маленький, дорогий, знай, що тобою дорожать безмежно і оточують любов'ю з того моменту, як ти подарував нам свою присутність. Справжній дар від Бога. Благословенний! Ласкаво просимо, хлопчику. Ніколи не пізно стати мамою", – написала під фото модель.

До слова, шанувальники підозрюють, що Наомі вдруге скористалася послугами сурогатної матері. У 2021 році вона стала мамою доньки, про що також повідомила у соцмережі.

Нагадаємо, Кріссі Тейген і Джон Ледженд вчетверте стали батьками. Вони повідомили, що сурогатна мати народила їм сина.

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