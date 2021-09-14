Показала менше, ніж зазвичай: Меган Фокс в червоній сукні та з тугою косою сяяла на доріжці

Голлівудська зірка цього разу вийшла в світ без свого бойфренда Колсона Бейкера.
Меган Фокс, яка викликала фурор вибором сукні для нещодавно минулої церемонії MTV Video Music Awards, вибрала для наступного світського виходу не менше пікантне вбрання.
Минулої ночі на Met Gala 2021до Метрополітен-музею в Нью-Йорку 35-річна акторка приїхала в червоній сукні зі стразами і паєтками зі шнурівкою на декольте, талії і стегнах і шлейфом.
Сукня від бренду Dundas була з високим розрізом і глибоким вирізом на спині. Меган підібрала до неї атласні туфлі на високих підборах, масивні сережки-підвіски і кілька каблучок з важкими каменями.
Довге чорне волосся Фокс заплела в косу, яка була переплетена тугою чорною гумкою, а ще попереду прикріпила короткий густий чубок. На обличчі у акторки був насичений макіяж з акцентом на яскраво-червоні губи.
Зазначимо, червону сукню, але тільки від Vera Wang вибрала для світського виходу модель Емілі Ратаковскі.
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