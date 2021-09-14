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Показала менше, ніж зазвичай: Меган Фокс в червоній сукні та з тугою косою сяяла на доріжці

Показала менше, ніж зазвичай: Меган Фокс в червоній сукні та з тугою косою сяяла на доріжці

Меган Фокс / Associated Press

Голлівудська зірка цього разу вийшла в світ без свого бойфренда Колсона Бейкера.

Меган Фокс, яка викликала фурор вибором сукні для нещодавно минулої церемонії MTV Video Music Awards, вибрала для наступного світського виходу не менше пікантне вбрання.

Меган Фокс / © Associated Press
Меган Фокс / Associated Press

Минулої ночі на Met Gala 2021до Метрополітен-музею в Нью-Йорку 35-річна акторка приїхала в червоній сукні зі стразами і паєтками зі шнурівкою на декольте, талії і стегнах і шлейфом.

Меган Фокс / © Associated Press
Меган Фокс / Associated Press

Сукня від бренду Dundas була з високим розрізом і глибоким вирізом на спині. Меган підібрала до неї атласні туфлі на високих підборах, масивні сережки-підвіски і кілька каблучок з важкими каменями.

Меган Фокс / © Associated Press
Меган Фокс / Associated Press
Меган Фокс / © Associated Press
Меган Фокс / Associated Press
Меган Фокс / © Associated Press
Меган Фокс / Associated Press

Довге чорне волосся Фокс заплела в косу, яка була переплетена тугою чорною гумкою, а ще попереду прикріпила короткий густий чубок. На обличчі у акторки був насичений макіяж з акцентом на яскраво-червоні губи.

Меган Фокс / © Associated Press
Меган Фокс / Associated Press

Зазначимо, червону сукню, але тільки від Vera Wang вибрала для світського виходу модель Емілі Ратаковскі.

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