ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
1 хв

Показала ноги: Дженніфер Лоуренс приголомшила елегантністю та високим розрізом на спідниці

Оскароносна акторка Дженніфер Лоуренс, яка також є музою бренду Dior, з’явилася на церемонії вручення нагород Gotham Awards і пройшлася червоною доріжкою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Для цього заходу у Нью-Йорку зірка обрала бездоганно скоєний ансамбль повністю чорного кольору створений для неї брендом Dior. Лук включав короткий жакет з ґудзиками, що трохи нагадував культовий The Bar із першої колекції бренду, але модель Лоуренс була сучасною. Також акторка одягла асиметричну спідницю з драпіруванням та шлейфом, яка мала дуже високий розріз і демонструвала її розкішні ноги.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Своє вбрання Дженніфер доповнила довгими золотими сережками, простою зачіскою з розпущенним волоссям і босоніжками, які трішки її підвели цього разу, бо були завеликі, однак взуття більшого розміру зірки обирають часто, ймовірно, щоб уникнути натирань, які можуть виникнути.

Нагадаємо, що також у творінні від Джонатана Андерсона — нового креативного директора бренду — Лоуренс приходила на вручення премії Governors Awards у Лос-Анджелесі. Тоді бренда створив для Лоуренс ексклюзивну сукню, змінивши дизайн того, що було показано на подіумі у колекції весна-літо 2026.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Образи акторки Дженніфер Лоуренс на червоних доріжках та у звичайному житті (19 фото)

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Марія Грація Кьюрі та Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Марія Грація Кьюрі та Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

© Associated Press

Дженніфер Лоуренс у сукні Marchesa на прем'єрі / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс у сукні Marchesa на прем'єрі / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс на прем'єрі фільму / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс на прем'єрі фільму / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс на прем'єрі / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс на прем'єрі / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
184
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie