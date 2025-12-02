Показала ноги: Дженніфер Лоуренс приголомшила елегантністю та високим розрізом на спідниці

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Для цього заходу у Нью-Йорку зірка обрала бездоганно скоєний ансамбль повністю чорного кольору створений для неї брендом Dior. Лук включав короткий жакет з ґудзиками, що трохи нагадував культовий The Bar із першої колекції бренду, але модель Лоуренс була сучасною. Також акторка одягла асиметричну спідницю з драпіруванням та шлейфом, яка мала дуже високий розріз і демонструвала її розкішні ноги.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Своє вбрання Дженніфер доповнила довгими золотими сережками, простою зачіскою з розпущенним волоссям і босоніжками, які трішки її підвели цього разу, бо були завеликі, однак взуття більшого розміру зірки обирають часто, ймовірно, щоб уникнути натирань, які можуть виникнути.

Нагадаємо, що також у творінні від Джонатана Андерсона — нового креативного директора бренду — Лоуренс приходила на вручення премії Governors Awards у Лос-Анджелесі. Тоді бренда створив для Лоуренс ексклюзивну сукню, змінивши дизайн того, що було показано на подіумі у колекції весна-літо 2026.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press