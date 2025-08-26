- Дата публікації
Показала обручку з великим діамантом: Тейлор Свіфт виходить заміж
35-річна американська співачка повідомила про свої заручини в соцмережі.
Тейлор Свіфт вперше виходить заміж. Її обранцем став 35-річний гравець в американський футбол Тревіс Келсі, з яким вона зустрічалася два роки.
Радісною новиною артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши знімки з заручин.
Освідчився Тревіс у романтичній атмосфері — в саду серед квітів. Він став на коліно і запропонував коханій руку й серце, на що вона одразу відповіла «Так».
Тейлор також похизувалася обручкою з величезним діамантом.
«Твої вчителька англійської і фізрук одружуються», — жартома підписала світлину Свіфт.
Під час важливої події Тейлор продемонструвала жіночний образ у чорно-білому смугастому сарафані з баскою. Свій аутфіт вона доповнила лаконічними золотими сережками, браслетом, годинником і каблучками.
Нагадаємо, пара розпочала свої стосунки влітку 2023 року. Це сталося після того, як Тревіс захотів познайомитися з Тейлор під час її концерту в Канзас-Сіті. Свій роман вони приховували, а у вересні 2023-го їхні стосунки підтвердилися, коли Свіфт з’явилися на матчі «Чифс» поряд із матір’ю Келсі.