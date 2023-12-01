Показала оголені сідниці: смілива драг-квін викликала фурор своїм провокаційним луком на івенті у Лондоні

Bimini вирішила привернути до себе увагу відвертою сукнею.

Драг-квін Bimini відвідала прем’єру стрічки "RENAISSANCE: фільм Бейонсе" у Лондоні. На заході вона викликала справжній фурор своїм провокаційним луком.

Bimini з'явилася на "червоній" доріжці у відвертій сукні з каптуром, невеликим шлейфом і повністю оголеною спиною та п'ятою точкою.

Bimini / Фото: Getty Images

Драг-він повернулася до фотографів спиною і продемонструвала їм свої пружні сідниці із невеликим татуюванням. На ній також були чорні стринги з металевою деталлю.

Аутфіт Bimini доповнила білим довгим хвостом, насиченим макіяжем, довгим чорним матовим манікюром і браслетами.

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