Показала оголені сідниці: смілива драг-квін викликала фурор своїм провокаційним луком на івенті у Лондоні

Bimini вирішила привернути до себе увагу відвертою сукнею.
Драг-квін Bimini відвідала прем’єру стрічки "RENAISSANCE: фільм Бейонсе" у Лондоні. На заході вона викликала справжній фурор своїм провокаційним луком.
Bimini з'явилася на "червоній" доріжці у відвертій сукні з каптуром, невеликим шлейфом і повністю оголеною спиною та п'ятою точкою.
Драг-він повернулася до фотографів спиною і продемонструвала їм свої пружні сідниці із невеликим татуюванням. На ній також були чорні стринги з металевою деталлю.
Аутфіт Bimini доповнила білим довгим хвостом, насиченим макіяжем, довгим чорним матовим манікюром і браслетами.
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