Показала округлий живіт: екс"ангел" Victoria's Secret вагітна вдруге

26-річна нідерландська модель Ромі Стридж чекає на другу дитину.

Екс"ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Ромі Стридж повідомила підписникам в Instagram чудову новину – вона чекає на другу дитину.

"Невдовзі ми будемо сім'єю з 4 осіб, не можу дочекатися", - поділилася екс"ангел".

Модель опублікувала світлину, на якій у неї вже видно округлий живіт. Біля Ромі зазнімкований її коханий Лоренс ван Ліувен і донечка Мінт, яка цілує її в живіт.

Ромі Стридж / Фото: Instagram Ромі Стридж

Стридж усміхається і має дуже щасливий вигляд.

Нагадаємо, у січні цьогоріч син нідерландського телеведучого Берта ван Ліувена - Лоренс ван Ліувен – освідчився Ромі. Вона відповіла йому "так".

Ромі Стридж / Фото: Instagram Ромі Стридж

У стосунках пара 12 років. Доньку модель народила 2 грудня 2020 року.

Ромі Стридж / Фото: Instagram Ромі Стридж

Ромі Стридж з донькою / Фото: Instagram Ромі Стридж

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