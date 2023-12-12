Показала перше фото і розкрила ім'я дитини: Сіара стала мамою вчетверте

У 38-річної американської співачки Сіари та її чоловіка – захисника футбольного клубу "Денвер Бронкос" Рассела Вілсона – народилася донька. Це третя спільна дитина пари.

Співачка одразу показала перше фото доньки у Instagram та розповіла, як її назвала.

"Амора Принцеса Вілсон, 9 фунтів 1 унція (4 кг 110 г – Прим. ред.). Ми так тебе любимо", — написала зірка під знімком дитини.

Сіара та Рассел вже виховують 6-річну доньку Сієнну та 3-річного сина Віна. Також Сіара має 9-річного сина Ф'ючера від репера Ф'ючера.

Нагадаємо, напередодні пологів вагітна Сіара з'явилася на прем'єрі фільму "Колір ліловий". На червону доріжку Сіара вийшла у білому костюмі від бренду Georges Hobeika, який включав штани, сорочку та накидку-кейп зі шлейфом. Вагітний живіт вона прикрасила золотою поталлю.

Сіара / Фото: Associated Press

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