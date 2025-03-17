Показала підрослий живіт: топмодель Карлі Клосс вагітна третьою дитиною

32-річна американська топмодель, інфлуенсерка, продюсерка та підприємниця Карлі Клосс поділилася радісною новиною у своєму Instagram. Вона вагітна третьою дитиною.

У Мережі модель опублікувала кілька фото, на яких позує вже з животом, що підріс. Батько дитини – бізнесмен Джошуа Кушнер. Пара почала зустрічатися у 2012 році, а одружилися кохані у жовтні 2018 року.

instagram.com/karliekloss

instagram.com/karliekloss

"Сім'я — це все для мене, — сказала Клосс. — Джош і я неймовірно вдячні за це благословення".

instagram.com/karliekloss

У подружжя вже є двоє синів: 4-річний Леві Джозеф та півторарічний Елайджа Джуд. Карлі та Джошуа тримають подробиці свого сімейного життя в таємниці, проте одного разу в інтерв'ю модель зізналася, що материнство – головна радість у її житті.

instagram.com/karliekloss

Раніше, нагадаємо, модель Карлі Клосс відвідала показ фільмів "Everybody's Fight" та "Журавськи проти Техасу" у кінотеатрі Chase Park Plaza Cinemas у Сент-Луїсі. Для виходу у світ вона вибрала стильний сірий штанний костюм-трійку в тонку смужку, що складався з топу, подовженого жакету та широких штанів.

Карлі Клосс / Фото: Getty Images

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