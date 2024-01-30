Показала пишний бюст і ноги: порноакторка у сексуальній сукні прийшла на премію

Порноакторка Ніколетт Ші своєю ефектною появою прикувала до себе погляди присутніх на церемонії нагородження премії AVN Awards, що відбулася в Лас-Вегасі.

Ші з'явилася на червоній доріжці у зеленій сукні максі, повністю розшитій паєтками. Вбрання мало американську пройму, відверте декольте, яке підкреслило її пишний сексуальний бюст, і високий розріз, через який білявка демонструвала свої ноги. На талії у неї був золотистий ланцюжок із перлами.

Ніколетт Ші / Фото: Getty Images

Вбрання вона скомбінувала з чорними босоніжками на шпильках. Ніколетт розпустила волосся, зробила насичений вечірній макіяж із пишними накладними віями, прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, а шию – золотим ланцюжком із камінням у формі сердечок.

Нагадаємо, а порноакторка Ема Картер продемонструвала спокусливі форми у чорній прозорій сукні, розшитій паєтками і бісером.

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