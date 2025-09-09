Показала плечі і підкреслила талію: Скарлетт Йоганссон відвідала кінофестиваль у ніжній сукні

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

У межах цього заходу відбулася прем’єра драматичного фільму «Елеонора Велика», який став режисерським дебютом Скарлетт.

На червоній доріжці зірка просто сяяла. Вона вийшла до фотографів у довгій сукні кольору пудри, від Модного дому Valentino. Це було ніжне вбрання з шовку, виконане в романтичному фасоні — плечі в сукні були відкриті та з тонкими бретельками, а талія підкреслена широким поясом. Також вбрання прикрашали складки на ліфі, драпування на декольте і довгий шлейф.

Скарлетт Йоганссон у Торонто / © Getty Images

Сукню вона доповнила прикрасами від бренду Messika, високою зачіскою-пучком, ніжним макіяжем і червоним манікюром. Цей образ нагадав також сукню Скарлетт з Каннського кінофестивалю, але тоді вона була блакитною і від Prada. Ніжний і романтичний дизайн чудово пасував акторці.

Скарлетт Йоганссон у Каннах / © Associated Press