- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 50
- Час на прочитання
- 1 хв
Показала плечі і підкреслила талію: Скарлетт Йоганссон відвідала кінофестиваль у ніжній сукні
40-річна Скарлетт Йоганссон вийшла на червону доріжку Міжнародного кінофестивалю в Торонто.
У межах цього заходу відбулася прем’єра драматичного фільму «Елеонора Велика», який став режисерським дебютом Скарлетт.
На червоній доріжці зірка просто сяяла. Вона вийшла до фотографів у довгій сукні кольору пудри, від Модного дому Valentino. Це було ніжне вбрання з шовку, виконане в романтичному фасоні — плечі в сукні були відкриті та з тонкими бретельками, а талія підкреслена широким поясом. Також вбрання прикрашали складки на ліфі, драпування на декольте і довгий шлейф.
Сукню вона доповнила прикрасами від бренду Messika, високою зачіскою-пучком, ніжним макіяжем і червоним манікюром. Цей образ нагадав також сукню Скарлетт з Каннського кінофестивалю, але тоді вона була блакитною і від Prada. Ніжний і романтичний дизайн чудово пасував акторці.