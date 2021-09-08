Показала пружні сідниці: гостя Венеційського фестивалю вийшла на червону доріжку без білизни

Блондинка вийшла на публіку у напівпрозорому вбранні.

Чого тільки не побачиш на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю. Зіркові красуні намагаються одягтися, як можна ефектніше і провокативніше, щоб опинитися у центрі уваги публіки.

Однією з таких стала красива блондинка, яка вирішила з'явитися на кіноівенті без білизни.

Одягнена вона була у розкішну напівпрозору сукню по фігурі цікавого крою з бірюзовим верхом, який імітував боді-корсет. Вбрання було розшите мереживом і стразами.

Гостя Венеціанського фестивалю / Getty Images

Дівчина не втратила можливості повернутися до камер оголеною спиною і продемонструвати свої пружні сідниці, які було видно з-під прозорої спідниці.

Гостя Венеціанського фестивалю / Getty Images

Волосся вона зібрала у хвіст і високо його заколола, випустивши спереду пасма. У макіяжі вона зробила акцент на очах, підкресливши їх чорно-бірюзовим олівцем.

А італійська співачка і акторка — 52-річна Марія Націонале — з'явилася на червоній доріжці в оксамитовій темно-зеленій сукні до підлоги одразу з двома акцентами: на відвертому пишному декольте і на високому розрізі.

Марія Націонале / Associated Press

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