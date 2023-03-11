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Показала пупок: Талія Сторм у шкіряній мінісукні зі шнурівками прийшла на прем'єру фільму "Крик VI"

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Показала пупок: Талія Сторм у шкіряній мінісукні зі шнурівками прийшла на прем'єру фільму "Крик VI"

Талія Сторм / Фото: Getty Images

24-річна британська співачка обрала для своєї появи сексуальний аутфіт.

У Лондоні відбулася прем'єра шостої частини культової горор-франшизи "Крик", яку відвідала Талія Сторм.

Артистка з'явилася там у сексуальному образі у стилі готичного гламуру. Вона одягла чорну мінісукню без бретельок і зі шнурівками по боках і центру тулуба, які оголювали її пупок і тонку талію. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги і гарну засмагу Талії.

Талія Сторм / © Getty Images
Талія Сторм / Фото: Getty Images

Лук Сторм доповнила шубою зі штучного хутра і чорними туфлями на високій платформі і підборах.

Талія зібрала біляве волосся у низький хвіст і зробила вечірній макіяж із акцентом на червоній помаді. У вухах у неї були великі сережки-кільця з камінням.

Нагадаємо, Талія Сторм у зухвалому луку прийшла на прем'єрний показ бойовика "Джон Вік 4". На ній була шкіряна мініспідниця і кропнута куртка-болеро у болотно-зеленому відтінку.

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Дата публікації
Перегляди
168
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