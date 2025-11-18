ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
220
1 хв

Показала результат: Кая Гербер зробила одразу три татуювання

Модель — велика прихильниця татуювань, тому зробила на тілі нові перманентні малюнки.

Юлія Кудринська
Кайя Гербер

Кая Гербер / © Instagram Каї Гербер

24-річна модель Кая Гербер — донька супермоделі та зірки 90-х Сінді Кроуфорд — поділилася у своєму Instagram новими фото, на яких зображені її нові тату. Вони дуже маленькі та ледь помітні, а одне з них виконане білим пігментом.

Кая Гербер / © Instagram Каї Гербер

Кая Гербер / © Instagram Каї Гербер

Кая Гербер / © Instagram Каї Гербер

Кая Гербер / © Instagram Каї Гербер

Кая Гербер / © Instagram Каї Гербер

Кая Гербер / © Instagram Каї Гербер

Цікаво, що це не перші перманентні малюнки на тілі моделі. Своє перше татуювання вона зробила в 17 років, це слово «Jordan», яке є її другим ім’ям, на внутрішньому боці руки. Усі її тату — маленькі та мінімалістичні, розміщені на різних частинах тіла: руках, зап’ястях і ребрах.

В інтерв’ю Glamour вона розповідала, що не може виділити своє улюблене татуювання, оскільки кожне для неї важливе. «Здається, я дуже переживала, що пошкодую про кожне зроблене татуювання, але всі вони символізують якийсь важливий період у моєму житті, навіть якщо саме татуювання не має особливого значення. Це як спогади, тому я не думаю, що колись пожалкую про них», — поділилася Кая.

Нагадаємо, ще одна модель, яка полюбляє татуювання, — бразилійка Ізабелі Фонтана. Перманентні малюнки на тілі завжди були її особливістю, адже на початку її кар’єри — у 2000-х — вони були рідкістю для моделей високої моди, але Фонтана сміливо їх демонструвала, це стало її фішкою та допомогло їй виділитися й стати символом зухвалості та незалежності.

Образи Каї Гербер — дочки супермоделі Сінді Кроуфорд (11 фото)

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Кая Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Кая Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кая Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кая Гербер / © Associated Press

Кая Гербер / © Associated Press

Кая Гербер і Остін Батлер / © Associated Press

Кая Гербер і Остін Батлер / © Associated Press

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Associated Press

Кая Гербер / © Associated Press

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Associated Press

Кая Гербер / © Associated Press

220
