Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
422
Час на прочитання
2 хв

Показала свої натуральні кучері: Ніколь Кідман поділилася фотографіями з розпущеним волоссям

Волосся акторки від природи кучеряве і зазвичай вона це приховує. На нових літніх знімках вона показала всю їхню красу та об’єм.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Ніколь Кідман та її донька

Ніколь Кідман та її донька / © Instagram Ніколь Кідман

Оскароносна зірка Ніколь Кідман опублікувала в Instagram серію літніх фотографій, на яких показала, як провела літо зі своєю сім’єю. На знімках вона продемонструвала лаконічні літні вбрання, а також свою природну зачіску.

Ніколь Кідман із донькою Фейт / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман із донькою Фейт / © Instagram Ніколь Кідман

У Кідман було розпущене кучеряве волосся. Це її природна зачіска, але на світських заходах і червоних доріжках вона так більше не з’являється, оскільки надає перевагу укладанню з прямим волоссям.

Ніколь Кідман із донькою Сандей Роуз / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман із донькою Сандей Роуз / © Instagram Ніколь Кідман

На початку акторської кар’єри Ніколь її кучеряве волосся було її візитівкою, що яскраво демонструється у фільмі «Дні грому» 1990 року. Але вона почала випрямляти його, щоб відповідати амбітному образу, і зрештою термоукладання зіпсувало її кучері.

У фільмах і на заходах вона часто використовує накладки і перуки, щоб надати зачісці об’єму.

Ніколь Кідман із сестрою Антонією Кідман / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман із сестрою Антонією Кідман / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Instagram Ніколь Кідман

Раніше її 27-річна племінниця — Люсія Гоулі — опублікувала знімок, на якому зображена з мамою і тіткою Ніколь. Усі вони позують у легких довгих літніх сукнях. Ніколь на фото теж з об’ємним кучерявим волоссям.

Ніколь Кідман із племінницею та сестрою / фото: Lucia Hawley

Ніколь Кідман із племінницею та сестрою / фото: Lucia Hawley

У відеоінтерв’ю для обкладинки журналу Allure за травень 2025 року Кідман сказала, що шкодує про те, що випрямила своє кучеряве від природи волосся, коли вперше увірвалася на голлівудську сцену 80-90-х років.

«Навіщо я випрямила волосся? — запитала вона, згадуючи свій образ з фільму 1990 року «Дні грому». — Мені дуже подобалося моє волосся. Це моє натуральне волосся. Хіба це не божевілля? Тож усі дівчатка, прийміть це як належне. Не йдіть моїми стопами і не випрямляйте волосся».

2020 року Ніколь розповіла InStyle, що її донька Фейт допомогла їй змінити рішення про випрямлення волосся.

«Мені знадобилося 40 з гаком років, але я приймаю ці кучері. У моєї молодшої доньки таке саме волосся. Їй подобається, коли у мене кучеряве волосся, тому я ношу його для неї», — сказала акторка.

Ніколь Кідман на зніманнях фільму «Дні грому», 1990 рік / © Getty Images

Ніколь Кідман на зніманнях фільму «Дні грому», 1990 рік / © Getty Images

