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Показала татуювання: іспанська акторка Мілена Сміт вийшла на червону доріжку

Показала татуювання: іспанська акторка Мілена Сміт вийшла на червону доріжку

Мілена Сміт / Фото: Getty Images

28-річна іспанська акторка Мілена Сміт знову зачарувала публіку готичним вбранням.

Вона взяла участь у фотоколі, присвяченому церемонії закриття 28-го Малагського кінофестивалю в Іспанії.

Мілена одягла на цей особливий захід чорну сукню від бренду Balmain, яка мала асиметричну спідницю виконану з безлічі рюшів. Також вбрання мало довгий шлейф і відкривало ноги акторки, а також татуюваня на них.

Мілена Сміт / © Getty Images
Мілена Сміт / Фото: Getty Images

Верх сукні Мілени був зроблений з оксамитової тканини, з декольте і галтером. Образ акторка доповнила босоніжками з ремінцями та пряжками, капроновими колготками, кількома прикрасами з камінням, макіяжем та зачіскою з локонами.

Мілена Сміт / фото: instagram.com/milenasmitm / ©
Мілена Сміт / фото: instagram.com/milenasmitm
Мілена Сміт / фото: instagram.com/milenasmitm / ©
Мілена Сміт / фото: instagram.com/milenasmitm
Мілена Сміт / фото: instagram.com/milenasmitm / ©
Мілена Сміт / фото: instagram.com/milenasmitm

Нагадаємо, що прем'єру документального фільму "Aitana: Метаморфоз", яка відбулася 20 лютого у Мадриді, вона відвідала у вбранні улюбленого стилю. На Мілені була обтисла сукня зі складками та довгими рукавами. Білизни під неї вона не одягла, тому обриси її грудей були чітко видно під тонкою тканиною.

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