Показала великим планом: який вигляд має обручка Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес тепер носить зовсім інше прізвище — Аффлек, оскільки днями вийшла заміж за Бена Аффлека. Весілля пари відбулося з другої спроби.

Вперше Аффлек освідчився Дженніфер 2002 року. Але тоді співачка скасувала заручини. А за двадцять років таки вийшла за нього заміж.

Церемонія відбулася у Лас-Вегасі. Вона була скромною та тихою, у присутності лише рідних людей. Інформацію про весілля співачка підтвердила в інформаційному бюлетені, розміщеному на веб-сайті OnTheJLo.com.

Там же показала фотографії у двох весільних сукнях, детальніше про які ми розповідали тут.

Дженніфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Також місіс Аффлек опублікувала в Instagram перше фото після весілля, запропонувала своїм шанувальникам поглянути на свою обручку. Співачка поділилася селфі без макіяжу, зробленим у ліжку. Це проста обручка із білого золота чи платини без каміння або гравіювання.

"Ми прочитали наші власні клятви у маленькій каплиці та подарували одне одному обручки, які будемо носити до кінця наших днів", — написала на сайті Дженніфер.

Дженніфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Нагадаємо, Дженніфер була одружена тричі. З Охані Ноа, Крісом Джаддом та Марком Ентоні. Від Ентоні вона народила двох дітей близнюків – сина Макса та дочку Емму.

Бен Аффлек був одружений один раз на акторці Дженніфер Гарнер. Вони одружилися 29 червня 2005 року та виховують трьох дітей: доньок Вайолет та Серафіну і сина Семюеля. Майже через десять років шлюбу, 2015 року, пара оголосила про те, що вони розходяться, а офіційно розлучилася 2018-го.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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