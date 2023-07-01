Показала занадто багато: супермодель Джіджі Хадід сконфузилась через прозорий топ

Джіджі Хадід сфотографували в Парижі, коли вона прямувала Пале-Рояль. Дівчина відвідала вручення нагород ANDAM Fashion Awards 2023 — це найголовніша французька модна премія, яка свого часу дала старт кар'єрам таких особистостей, як Мартін Маржела, Джеремі Скотт та Гарет П'ю.

На захід Джіджі прийшла у чорних шовкових штанах і топі на одне плече, у якого у вигляді бретельки був великий золотий ланцюжок.

Також у топа було кілька оборок, а під низ модель не одягла ні білизни, ні накладок на груди, що зіграло з нею злий жарт, адже тканина топа насправді була досить прозорою і практично нічого не приховувала. Тому груди Джіджі були видні всім гостям заходу.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Також у цьому образі було кілька аксесуарів: чорні туфлі, сумка з короткою ручкою, золоті сережки та сонцезахисні окуляри від бренду Dmy by Dmy.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

До речі, Джіджі в Парижі також зустрілася з українським дизайнером головних уборів Русланом Багінським, який брав участь у конкурсі та переміг у категорії "аксесуари".

Руслан Багінський та Джіджі Хадід

Руслан Багінський та Джіджі Хадід

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