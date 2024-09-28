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Показала живіт: 46-річна вагітна естонська топмодель Кармен Касс вийшла на подіум

Показала живіт: 46-річна вагітна естонська топмодель Кармен Касс вийшла на подіум

Кармен Касс / Фото: Getty Images

Для моделі це перша дитина.

46-річна Кармен Касс – естонська топмодель та акторка. Вона працювала обличчям таких іменитих брендів, як: Chanel, Versace, Yves Saint Laurent, Gucci, Valentino, Christian Dior та Givenchy. Також американське видання Vogue оголосило її та Жизель Бюндхен двома супермоделями епохи на своїй обкладинці за січень 2000 року. Зараз Кармен дуже рідко виходить на подіум, хоч і продовжує працювати, знімавшись для різних брендів.

Під час Тижня моди в Парижі жінка взяла участь у шоу епатажного бренду Vetements, який презентував публіці колекцію весна-літо 2025. Своєю появою на подіумі вона без слів оголосила, що вагітна.

Кармен була одягнена в мереживний бюстгальтер, а на її стегнах була ніжна шовкова спідниця відтінку айворі з безліччю драпувань.

Кармен Касс / © Getty Images
Кармен Касс / Фото: Getty Images

Образ жінки доповнювали гостроносі бежеві туфлі та ніжні прикраси.

Кармен Касс / © Getty Images
Кармен Касс / Фото: Getty Images

Також свій вагітний живіт вона демонструвала під час показу Christopher Esber декількома днями раніше, але тоді її лук був більш закритим.

Кармен Касс / © Getty Images
Кармен Касс / Фото: Getty Images

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