Показала живіт і ноги: Кеті Перрі позувала на червоній доріжці у сукні модного кольору

Для світського виходу співачка одягла незвичайну сукню, яка демонструвала її струнку фігуру.
Бордовий колір став головним відтінком 2024 року, який можна було побачити у багатьох брендів, а також його вибирали знамениті співачки та акторки на публічні заходи. Не стала винятком і Кеті Перрі, оскільки з'явилася на заході Jingle Ball 2024 у сукні від Alex Perry.
Це була довга вечірня сукня з прозорими вставками із сітчастої тканини на грудях та животі. На спідниці та грудях вона була виконана з тканини розшитої лелітками. Рукавів у вбрання не було, але був дуже високий розріз, який повністю відкривав її ноги.
Носила це вбрання співачка у поєднанні з чорними туфлями на підборах, а також доповнила лук помадою винного кольору та зачіскою з об'ємними локонами.
Пізніше вона вийшла на сцену в кардинально іншому вбранні. Акторка продемонструвала срібно-золоту сукню у стилі диско.
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