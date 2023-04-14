Показали захисників на фронті: гурт "СКАЙ" презентував потужний кліп на патріотичну пісню

Нова робота музикантів мотивує не здаватися і вірити у перемогу.

Гурт "Скай" презентував кліп на потужну пісню "Напролом". Нова відеоробота покликана підіймати бойовий дух, мотивувати й надавати сил, вселяючи віру у нашу перемогу.

Режисером і оператором кліпу є Сергій Малий, монтаж - Олександр Кулак.

"Воюючи з неадекватним і підступним рашистським ворогом, в нас лише один шлях - НАПРОЛОМ! Ми на своїй землі та нам чужого не треба! Ми мусимо знищити ворога, йдучи НАПРОЛОМ до повної нашої ПЕРЕМОГИ! Це єдиний шлях! В нас немає іншого вибору. Допомагати й перемагати! Це те, чим зараз має займатись кожен українець. Слава незламному українському НАРОДУ! Слава українським ВОЇНАМ! Слава Україні!" – сказав лідер гурту Олег Собчук.

Композиція "Напролом" увійшла до сьомого альбому музикантів, який вони нещодавно випустили.

На підтримку нового альбома гурт вирушив у черговий благодійний тур Україною, який наразі активно триває. Заплановано 35 концертів. Гасло туру - #допомагаємоперемагаємо.

Нагадаємо, завтра, 15 квітня гурт "Скай" виступить із концертом у Жовтневому палаці. А 26 травня у Палаці спорту відбудеться їхній великий концерт із програмою "Подаруй світло".

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