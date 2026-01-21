Показання не сходяться: слова Брукліна Бекхема про весільну сукню викликали багато запитань

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Getty Images

Реклама

Одна з конфліктних ситуацій, через яку посварилися Вікторія Бекхем і невістка, виникла через весільну сукню Ніколи. За словами Брукліна Бекхема, його мама-модельєрка відмовилась шити сукню для нареченої останньої хвилини. Саме тому Пельтц обрала для свого весілля у квітні 2022 року сукню від Valentino Haute Couture, зроблену на замовлення:

«Моя мама скасувала пошиття сукні для Ніколи в останню хвилину, незважаючи на те, як вона тішилася носити речі її дизайну, що змусило її терміново шукати нову сукню».

Однак слова Бруклана суперечать тому, що раніше було оприлюднено. За даними Vogue, образ нареченої створювався довго і став результатом розмов з командою колишнього креативного директора Valentino П’єрпаоло Піччолі. Обговорення, підготовка, примірювання та інші виробничі процеси тривали щонайменше рік.

Реклама

Леслі Фремар, стилістка Ніколи на той час, описала процес вибору ескізів, тканин та інших елементів як «найвищий кутюрний досвід».

У виданні зазначили, що обговорення також включало дві поїздки Ніколи до Рима та дві примірки у Сполучених Штатах.

«Бачити всі сукні з подіуму в реальному житті було так чарівно», — розповіла Нікола Vogue перед церемонією про відвідування ательє.

Підготовка також включала примірювання, під час якого Нікола одягала копію сукні, перш ніж до остаточного дизайну були внесені додаткові зміни.

Реклама

«Простота була чудовою, — сказала тоді Фремар. — Нам не довелося надто деталізувати сукню, щоб досягти її розкішності, тому ми зрештою відмовилися від вишивки».

Також в інтерв’ю виданню Variety буквально через кілька місяців після свого весілля Нікола спростувала чутки про сварку зі своєю новою свекрухою Вікторією Бекхем.

«Я збиралася це зробити й дуже цього хотіла, але за кілька місяців вона зрозуміла, що її ательє не зможе цього виконати, тож мені довелося обрати іншу сукню. Вона не казала, що я не можу її вдягти; я не казала, що не хочу її вдягати», — сказала вона тоді.