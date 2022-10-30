Показав дружину оголеною: Бруклін Бекхем привітав Ніколу Пельтц із річницею

Бруклін Бекхем поділився з фоловерами пікантним знімком своєї дружини Ніколи Пельтц-Бекхем, коли пара святкує річницю.
Подружжя святкує день, коли почалися їхні стосунки. Це сталося три роки тому і ось, що пише з цього приводу Бруклін в Instagram:
"Не можу повірити, що минуло 3 роки, мені здається, що я знаю тебе все своє життя. З ювілеєм мою другу половину, мого найкращого друга і мою чудову дружину не зміг би прожити це життя без тебе ❤️❤️".
Зворушливий підпис доповнює чорно-біла фотографія, на якій зображена пара. Нікола позує топлес, прикриваючи груди руками, а Бруклін у чорних шортах фотографує дружину.
(гортайте фото праворуч)
Також у каруселі шанувальники пари можуть побачити ще два знімки Брукліна та Ніколи.
Нагадаємо, закохані одружилися 9 квітня 2022 року в розкішному сімейному маєтку батька Ніколи. А нещодавно пара відвідала світський прийом та розповіла, коли вони планують заводити дітей.
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