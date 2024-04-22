Показав новонароджених малюків: Сімон Порт Жакмюс вперше став батьком

Засновник і креативний директор бренду Jacquemus Сімон Порт Жакмюс вперше став батьком – і одразу двох немовлят – хлопчика та дівчинки.

Радісною новиною чоловік поділився на офіційній сторінці бренду в Instagram.

Сімон опублікував знімок новонароджених сина і доньки.

"Мія і Сан. Ласкаво просимо на землю, наша любове. Ми вас дуже любимо. Наша мрія з вами здійснилася. Тато Марко і тато Сімон", – написано у дописі.

Судичи із браслетів на руках малюків, вони з'явилися на світ цієї суботи, 20 квітня.

Однією з перших у коментарях під дописом новоспечених батьків привітала Вікторія Бекхем: "Вітаю! Я така рада за вас обох!!!! Багато поцілунків".

Нагадаємо, Порт Жакмюс у серпні 2022 року відсвяткував весілля зі своїм коханим – власником рекламної агенції Yoann et Marco Марко Маестрі. Церемонія одруження відбулася у Шарлевалі.

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